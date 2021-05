Viele Fehler und der Boss „warnt“ vor Video-Schiri

Anders als am 30. April. Da erging ein inhaltsloses Rundschreiben von Regelreferent Gerhard Gerstenmayer an die heimischen Schiris - mit der Warnung vor „Schlampigkeitsfehlern. Wir müssen uns bewusst sein, dass die Fernsehkameras solche Dinge schonungslos aufdecken und zu nachlässiges Verhalten keine Vorbildwirkung sein kann.“ Soll heißen: Aufpassen, jetzt werden wir erwischt! Noch irritierender ist die Selbst-Wahrnehmung: „An einem Strang ziehen, um den wirklich positiven Status in der Öffentlichkeit zu festigen und erhalten.“