Maierhofer steigt ab, Hosiner vor dem Aufstieg

Dynamo Dresden steht mit dem ehemaligen österreichischen Teamstürmer Philipp Hosiner kurz vor dem Aufstieg in die 2. deutschen Fußball-Bundesliga. Die Mannschaft des ehemaligen St. Pölten-Trainers Alexander Schmidt setzte sich am Samstag im Heimspiel gegen Viktoria Köln mit 2:0 durch und hat als Tabellenführer zwei Runden vor Saisonende vier Punkte Vorsprung auf einen Nicht-Aufstiegs-Platz. Hosiner erzielte gegen Köln per Foulelfmeter zum Endstand (31.) seinen zehnten Saisontreffer.