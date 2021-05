Auf Quarantäne gepfiffen und bei Polizei gewütet

Viele Menschen auf engem Raum - und manchmal haperte es wohl auch an der Vorsicht: Im März entstand in der Notschlafstelle am Innsbrucker Schusterbergweg ein Corona-Cluster. Ein Somalier (24) pfiff aber auf die Quarantäne, beim Einschreiten der Polizei rastete er völlig aus. Die Quittung dafür gab es nun am Landesgericht.