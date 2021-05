Hallein: Ausfahrtsbeschränkungen werden verlängert

Bürgermeister Alexander Stangassinger (SPÖ) erfuhr per Anruf von Landeshauptmann Haslauer (ÖVP) von der Verlängerung der Maßnahmen. „Aus meiner Sicht ist es unverständlich, das habe ich dem Landeshauptmann auch so gesagt.“ Er will nun dafür sorgen, dass das derzeitige Testangebot aufrechterhalten wird und auch ein Testen am Sonntag weiterhin möglich bleibt.