Bringt Grillparty Messi in Corona-Teufels Küche?

Spaniens Fußball-Liga hat Vorermittlungen gegen Lionel Messi und andere Spieler des FC Barcelona wegen eines möglichen Verstoßes gegen Corona-Beschränkungen während einer Grillparty eröffnet! Die Spieler hatten sich am Montag nach dem Training im Haus Messis in Castelldefels bei Barcelona getroffen, wie die Zeitung „Mundo Deportivo“ am Dienstag berichtete.