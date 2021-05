Platzsturm in Manchester: Liverpool legt sich fest

Volle Terminkalender

Das wird freilich ein herausforderndes Unterfangen: In der laufenden Woche geht nix mehr, weil Manchester am Donnerstag in der Europa League bei der Roma gastiert. Auch danach gibt‘s zweimal eine - im wahrsten Sinne des Wortes - englische Runde mit jeweils einem Liga-Spiel gegen Leicester und Fulham. Am darauffolgenden Wochenende ist ManUnited spielfrei - Liverpool aber nicht, die Klopp-Truppe gastiert am 16. Mai bei West Bromwich.