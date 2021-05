Wegen Corona ist Austrias „Co“ jetzt der Boss

Im Sommer war er zur Austria gekommen, „Peter Stöger hat von Anfang an offen kommuniziert, dass es mal für ein Jahr wäre, vieles unsicher ist“, so der ehemalige Mittelfeldspieler, dessen Schwerpunkt in Favoriten auf der Gegneranalyse liegt. Im Trainerbereich war er schon auf vielen verschiedenen Levels und in allen Positionen tätig, sagt: „Oberste Priorität hat Platz sieben, die Chance auf den Europacup, nur das zählt!“ Nachsatz: „Was danach kommt, muss man abwarten, ich bin für alles offen!“ Und damit eine Option als neuer Cheftrainer.