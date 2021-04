„Starmania 21“: Die vier Finalisten stehen fest!

Publikumsentscheidung

Die Zuschauer hatten für Anna Buchegger, Tobias Hirsch und Vanessa Dulhofer die Leitungen glühen lassen. Die 22-jährige Kunststudentin Buchegger sang sich mit „Back to Black“ von Amy Winehouse ins Finale. „Man hängt dir da an den Lippen“, meinte Bendzko. Der 19-jährige Zivildiener Hirsch hatte sich an „Feeling Good“ von Michael Bublé gewagt und gewonnen. Die 16-jährige Schülerin Dulhofer trat mit „No Roots“ von Alice Merton an.