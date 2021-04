Manchester City holt Ligacup zum 4. Mal in Folge

Im Londoner Wembley-Stadion waren wie zuvor schon beim FA-Cup-Halbfinale Zuschauer zugelassen, diesmal insgesamt 8000. Das entscheidende Tor erzielte für die Citizens, die auch noch in der Champions League als Halbfinalist im Titelrennen sind, Aymeric Laporte in der 82. Minute. Manchester war in einer sehr einseitigen ersten Hälfte überlegen und kreierte etliche Chancen, traf aber nicht. Auch in den zweiten 45 Minuten war City klar besser, musste aber lange warten, ehe Laporte für die Entscheidung sorgte.