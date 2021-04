ÖFB-Boss zu Lockerungen: „Große Kraftanstrengung“

Neben den Profi-Kickern dürfen ab 19. Mai auch die Amateurfußballer wieder dem runden Leder nachjagen. Die Bundesregierung kündigte am Freitag an, dass Outdoor-Mannschaftssport ab diesem Zeitpunkt in allen Leistungsstufen wieder möglich sein soll - vorausgesetzt man ist getestet, geimpft oder genesen. „Es ist grundsätzlich sehr zu begrüßen, dass jetzt Klarheit über den Zeitplan und damit Planungssicherheit herrscht“, sagte ÖFB-Präsident Leo Windtner in einer Aussendung. Aber er erwartet nun auch eine große Kraftanstrengung.