Eine spannende Premiere beim Kirschblütenrennen

Heute steht das traditionelle Welser Kirschblütenrennen an. Bei dem Wettkampf über 171,6 Kilometer wird der Montafoner Skibergsteiger Daniel Ganahl sein Debüt im Trikot des Team Vorarlberg geben. „Um ehrlich zu sein: Noch hält sich die Nervosität bei mir in Grenzen“, gesteht der 24-Jährige. „Ich bin in den vergangenen Jahren schon so oft an einer Startlinie gestanden, da gewöhnt man sich irgendwann daran. Ich bin aber auch davon überzeugt, dass es dann am Start schon ein wenig kribbeln wird.“