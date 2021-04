Der Kampf um das Nenzinger Traditionsrennen

Die Premiere des Rennens, das traditionell am Saisonende im Nenzinger Himmel gefahren wird, erfolgte im Jahre 1936 als „Salaruel-Rennen“. Nach Ende des Zweiten Weltkriegs ließen die Nenzinger die Veranstaltung erst als Pfingstrennen, später als Naafkopf-Riesentorlauf wieder aufblühen. Zu den absoluten Hochzeiten - in den 1970er und 80er-Jahren - waren über 200 Teilnehmer am Start. „Da waren auch Weltcupläufer wie Anita Wachter, Rainer Salzgeber, Mathias Berthold oder Hubert Strolz mit von der Partie“, weiß Kager. „Aber auch für die Gebrüder Frommelt aus Liechtenstein und viele Schweizer war das Rennen ein Fixpunkt.“