Mit ihm hatte Jane Fonda besten Kuss ihres Leben

Franciscus wurde Mitte der 60er-Jahre als Schauspieler in Serie wie „Mr. Novak“ in den USA bekannt, spielte unter anderem in „Rückkehr zum Planet der Affen“ und starb 1991. Er war laut Fondas Autobiografie „My Life So Far“ auch der Mann, mit dem sie mit 18 Jahren ihr „erstes Mal“ erlebt hatte.