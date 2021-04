Grüne: Hilfsfonds soll Mietern in Not helfen

Um die Gastronomie zu unterstützen, wurden von der Stadt Wien letztes Jahr rasch und unbürokratisch Schnitzelgutscheine geschaffen. So eine schnelle Hilfe fordern die Grünen jetzt auch für Mieter in Not. In Wien drohen 7000 Delogierungen. Beim morgigen Corona-Sondergemeinderat im Rathaus bringen die Grünen einen entsprechenden Antrag ein.