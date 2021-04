Bremse für die Raser-Strecke

Auf der B156 kracht es regelmäßig. Zuletzt am Dienstagmorgen im Frühverkehr. Dieses Mal blieb es bei einem Blechschaden. Doch erst am Tag zuvor starb ein 31-jähriger Autofahrer bei Nußdorf, nachdem er gegen einen Lkw geprallt war. Drei Wochen zuvor fanden drei Männer den Tod, als sie von der Fahrbahn abkamen. In vielen Fällen spielt überhöhte Geschwindigkeit eine Rolle. Am Wochenende wurde ein Raser mit 193 Stundenkilometern gemessen. Erlaubt ist auf der Strecke Tempo 100, teilweise gilt gar eine 80er-Beschränkung samt Überholverbot.