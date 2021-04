UEFA: Rummenigge zum Agnelli-Nachfolger bestellt

Bayern Münchens Vorstandschef Karl-Heinz Rummenigge ist in der großen Super-League-Krise wieder in das Exekutivkomitee der Europäischen Fußball-Union (UEFA) eingezogen. Der 65-jährige Deutsche wurde am Dienstag beim UEFA-Kongress in Montreux als Vertreter der Europäischen Klub-Vereinigung ECA per Akklamation in das wichtige Gremium aufgenommen.