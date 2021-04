Medizinuni Graz: 2936 Anmeldungen für 360 Plätze

Während der Bewerberzuwachs in Linz heuer wie bereits im Vorjahr laut APA besonders stark ausfällt, sank die Zahl an den beiden anderen Standorten leicht: An der Medizinuni Graz gibt es für 360 Plätze 2936 (2020: 3139) Registrierungen, in Innsbruck haben sich für die 400 Studienplätze 3951 Personen angemeldet (2020: 4009). An allen Studienorten sind Frauen unter den Bewerbern deutlich in der Überzahl.