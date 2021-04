Testangebot in Kufstein geht in die Verlängerung

Aktuell 132 Infizierte in Festungsstadt

In der Festungsstadt Kufstein waren mit Stand Dienstagmittag insgesamt 132 Personen mit dem Coronavirus infiziert. Im gesamten Bezirk gab es zu diesem Zeitpunkt 417 positive Fälle. Mehr Fälle gab es in Tirol nur im Bezirk Innsbruck-Land (532) und in Innsbruck (497). Tirolweit waren am Dienstag 2394 Personen aktiv positiv.