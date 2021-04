Das kann die neue Show von Michael „Bully“ Herbig

Deutscher Humor hat ja nicht immer den besten Ruf. Das haben sich die meisten wohl auch bei der neuen „Bully“-Idee gedacht, doch der Komiker weiß schon, was er tut. Er ist wohl schon lange genug im Showbusiness, um zu erkennen, was bei den Zusehern gut ankommt. So überzeugt „LOL: Last One Laughing“ nicht nur mit spritzig-erfrischendem Humor, sondern vor allem mit unglaublich witzigen Reaktionen derer, die sonst immer andere Menschen zum Lachen bringen.