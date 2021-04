Asylheim Baden: Zwei Watschen für Betreuerin

Ein 44-jähriger Georgier drehte in einem Flüchtlingsheim in Baden schon des Öfteren durch. Wegen Ruhestörung oder weil er seinen Vater geschlagen haben soll, wurde schon mehrmals die Polizei gerufen. Am Sonntag eskalierte die Situation erneut, Asyllandesrat Gottfried Waldhäusl will nun Konsequenzen ziehen.