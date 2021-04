Polizist in Rente aus Rache mit Messer attackiert

Attacke aus Rache

Mehrfach versuchte er, auf den ehemaligen Uniformierten einzustechen, doch der setzte sich zur Wehr und schaffte es, den Angreifer am Boden zu fixieren. Das Opfer erlitt dabei Schnittverletzungen am Arm, der Räuber eine Rissquetschwunde am Kopf. Er wurde an Ort und Stelle von der Polizei festgenommen.