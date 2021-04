Südamerika: 50.000 Impfdosen für Fußballer

Südamerikas Fußball-Verband (CONMEBOL) will Tausende Spielerinnen und Spieler gegen das Coronavirus impfen. Der Verband erhalte vom chinesischen Hersteller Sinovac eine Spende über 50.000 Impfdosen, teilte der Verband am Dienstag mit. Damit sollten Profis aus den Topligen des Kontinents, Teilnehmer an der Copa America und anderer bevorstehender Turniere geimpft werden.