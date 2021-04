Billa-Vorstand aus Kärnten mit 30.000 Mitarbeitern

Frischfleisch und Geflügel, Milch, Eier und Brot kommen aus Österreich. 90 Prozent der heimischen Äpfel landen in den Regalen. Im April führte der Rewe-Konzern Billa und Merkur zusammen. Merkur hatte 144 Märkte, die heißen nun Billa Plus (die „Krone“ berichtete). Insgesamt betreibt der Handelsriese nun 1250 Filialen und beschäftigt mehr als 30.000 Mitarbeiter. Nagele sitzt im fünfköpfigen Vorstand. Klagenfurt besucht er aber regelmäßig. Mutter und Tante leben noch hier. „Der Billa am Klagenfurter Bahnhof zählt übrigens zu unseren stärksten Filialen. “