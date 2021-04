Hugh Jackman: Rührende Liebeserklärung an Ehefrau

„Mit dir verheiratet zu sein, Deb, ist so natürlich wie Atmen“, richtete Hugh Jackman zum 25. Hochzeitstag auf Instagram die Worte an seine Frau Deborra-Lee Furness. „Fast von dem Moment an, als wir uns trafen ... wusste ich, dass unser Schicksal darin bestand, zusammen zu sein.“ Zu der Liebesbotschaft an seine Gattin stellte der 52-Jährige eine Reihe an Fotos von der Trauung vor zweieinhalb Jahrzehnten.