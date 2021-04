Jahrhundert-Skandal um Waffengeschäfte

Dreh- und Angelpunkt war das obersteirische Liezen mit dem örtlichen Stahlwerk Noricum, seit dem Jahr 1939 der wichtigste Arbeitgeber in einer sonst strukturschwachen Region. Zu Beginn der 1980er-Jahre geriet der Staatsbetrieb allerdings in eine existenzielle Krise: Aufträge für dort hergestellte Bleche und Sensen blieben aus, massive Job-Verluste drohten. Die im Bund regierende SPÖ, damals noch „Schutzpartei“ Nummer eins der „Hackler“, suchte verzweifelt nach einem Ausweg. Und fand ihn in der Produktion einer tödlichen Kanone.