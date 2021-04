Viele Nachbarn werden in Salzburg geimpft

Diese ist in anderen Bundesländer aber deutlich höher. So wurden an die 40.000 Niederösterreicher bisher in Wien geimpft, allerdings nur 10.000 in der umgekehrten Richtung. Wie sehr die Länder zusammenhängen, zeigen die Impfströme in ganz Österreich. Es gibt keine Bürger aus einem Bundesland, die nicht in einem anderen Bundesland geimpft wurden. So gibt es zum Beispiel auch Burgenländer, die ihr Serum in Vorarlberg bekommen haben.