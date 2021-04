Ex-Freundin mit Notruf: Polizeieinsatz bei BVB-Ass

Dortmund-Jungstar Youssoufa Moukoko sorgt einmal für Schlagzeilen - diesmal jedoch abseits des Fußballplatzes: In der Wohnung des 16-Jährigen soll es in der vergangenen Woche einen Polizeieinsatz gegeben haben. Seine Ex-Freundin, die in der Wohnung des Kickers eingesperrt war, alarmierte die Polizei.