Große Aufregung um Einwurf vor Bayern-Gegentor

Der FC Bayern München hat am Samstag den nächsten Rückschlag in dieser Woche hinnehmen müssen. Nach der Heim-Niederlage gegen Paris Saint-Germain in der Champions League (2:3) musste man sich in der Liga mit einem 1:1 gegen Union Berlin begnügen. Doch hätte der Treffer des Hauptstadtklubs gar nicht zählen dürfen? (Was Bayern-Trainer Hansi Flick zu der Szene zu sagen hatte, sehen und hören Sie oben im Video!)