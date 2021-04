„Unser Spiel war Todesurteil für viele Menschen“

Im Stadion in Mailand waren etwa 45.000 Fans anwesend, davon 2.000 aus Velencia. Valencia wurde später zum Coronavirus-Hotspot in Spanien. Es war also ein Superspreader-Event, wohl nicht der einzige im etwas spät reagierenden Fußballsport. „Die Epidemie ist in Bergamo genau zwei Wochen nach diesem Spiel explodiert“, sagte der Leiter der Abteilung für Infektiologie der römischen Poliklinik „Umberto I“, Francesco Le Foche, rückblickend.