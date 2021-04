Gesuchter Tiroler flüchtete bei Fahrzeugkontrolle

Ein zur Festnahme ausgeschriebener Mann, der noch dazu ein missbräuchlich verwendetes Kennzeichen an seinem Wagen montiert hatte, verletzte am Donnerstagabend in Wörgl (Tirol) im Zuge einer Fahrzeugkontrolle zwei Polizisten. Einem Beamten wurde die Hand eingeklemmt, der andere wurde vom Auto zurückgestoßen. Eine Fahndung nach dem Flüchtigen verlief erfolglos.