Bürger über Deponie-Pläne im Grüngürtel empört

Das Hickhack um eine Deponie in Enzersdorf an der Fischa, Bezirk Bruck an der Leitha, geht in die nächste Runde. Das Verwaltungsgericht gab zwar grünes Licht für den Bau, empörte Bürger und VP-Ortschef Markus Plöchl wollen aber den Verfassungsgerichtshof anrufen.