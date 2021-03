„Sperrbezirk“ sorgt bei Pendlern für Verwirrung

Bei Kontrollen zählt vor allem Glaubhaftigkeit

„Die Einreise für Arbeitseinpendler in den Bezirk Schwaz und die nachfolgende Ausreise ist weiterhin ohne Einschränkungen möglich, sofern der Aufenthalt weniger als 24 Stunden gedauert hat“, heißt es dazu vonseiten des Landes. Bei etwaigen Kontrollen sei lediglich glaubhaft zu machen, dass man nicht im Bezirk Schwaz wohnt. Anders sieht es für Personen mit Wohnsitz im Bezirk Schwaz aus. Eine Lehrerin, die etwa in Jenbach wohnt, aber in Kufstein unterrichtet, braucht einen negativen Corona-Test, wenn sie ihren Bezirk verlassen will. „Das gilt auch für Personen, die zwar keinen Wohnsitz dort haben, sich aber über 24 Stunden dort aufgehalten haben.“