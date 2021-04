Chris Hemsworth: „Meine Muskeln stehen mir im Weg“

Will gar nicht aussehen wie „Popeye“

Für die Dreharbeiten zu dem neuesten Film „Thor: Love and Thunder“, der derzeit in Australien entsteht, hat der Star wegen der Coronabeschränkungen sogar zwölf Monate lang trainiert. „Ich bin jetzt wahrscheinlich der Muskulöseste, der ich je für alle Thors gewesen bin“, berichtet er. Sein Stunt-Double habe Schwierigkeiten, da mitzuhalten.