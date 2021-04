150 Experten vernetzen sich im Kampf gegen Krebs

In Oberösterreich ist die Zahl der Gesundenuntersuchungen seit dem ersten Lockdown im Vorjahr um zehn Prozent zurückgegangen. Ansgar Weltermann, Leiter des Tumorzentrums OÖ, hält das für bedenklich. „Dabei geht es auch um die Früherkennung von Krebs“, sagt er. Je früher ein Tumor erkannt wird, desto effektiver die Behandlung. Kommen Krebspatienten ins Spital, werden sie auch in Corona-Zeiten „optimal versorgt“, so Weltermann. Sogar in sensiblen Bereichen wie Stammzellentransplantation können Behandlungen „dank entsprechender Schutzmaßnahmen in gleichbleibender Qualität fortgeführt werden“.