Italiens Nationalspieler brachten Coronavirus mit

In Italien sorgt eine Reihe positiver Corona-Tests bei Fußball-Nationalspielern nach der jüngsten Länderspielpause für Aufregung. Am Montag erst teilte Erstligist Cagliari Calcio aus Sardinien mit, dass bei Tormann Alessio Cragno nach dessen Rückkehr von der Nationalmannschaft das Virus festgestellt wurde. Er ist mindestens der fünfte Spieler des italienischen Teams. Die Squadra Azzurra hatte gegen Nordirland sowie in Bulgarien und Litauen gespielt.