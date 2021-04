WAC: Kung-Fu, Handbruch und die Trainerfrage

- 1:8 und gute Nacht! Abschied nehmen heißt’s für WAC - von Platz 2 und den großen Ambitionen in der Meisterrunde.

- Rapid fügt Liendl & Co. höchste Bundesliga-Pleite zu.

- Bitter: Leitgeb brach sich die Hand!

- Konsequenzen gibt‘s keine. Noch nicht. Aber Präsident Riegler rudert in Trainerfrage zurück.

- Spieler hatten be Debakel “ihr eigenes Projekt“!