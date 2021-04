Unmut im LASK-Forum nach Watschn gegen WSG Tirol

Am kommenden Sonntag wartet das Heimduell mit dem WAC, der gegen Rapid mit 1:8 unter die Räder kam. Es ist quasi ein Pflichtsieg, wenn man die zumindest noch um Platz zwei mitspielen will. Beim LASK muss in jedem Fall eine Steigerung her. „Es ist einfach ärgerlich, weil, das, was wir investieren, nicht dem Output entspricht“, machte Thalhammer deutlich. Erfolgserlebnisse werden auch im Sinne des berühmten „Momentums“ erhofft: „Wir kommen im Frühjahr nie so richtig in den Flow hinein, in dem wir teilweise im Herbst waren.“