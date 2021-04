Windtner: „Der Teamchef ist jetzt voll gefordert!“

Was hat Sie eigentlich am meistens gestört, geärgert?

Wir sind mit dem Anspruch auf Gruppenplatz eins in diese Quali gegangen, die Realität sah dann aber ganz anders aus, das war ein echter, ein herber Rückschlag. Denn wir haben ja in Wahrheit in allen drei Spielen nicht unsere beste Leistung gezeigt.