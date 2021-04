Populisten-Treffen für rechte Allianz in Europa

Europas Rechtsparteien in einer Fraktion - das ist der Traum von Italiens Lega-Chef Matteo Salvini. Und um nichts weniger geht es am Donnerstag beim Treffen mit Viktor Orbán, dessen Fidesz-Abgeordnete nach dem EVP-Austritt fraktionslos sind, und Polens Regierungschef Matteusz Morawiecki in Budapest. Polens PiS ist stärkste Kraft von „Europas Konservativen und Reformisten“ (EKR), Salvinis Lega führt die „Identität und Demokratie“ (ID) an. Salvinis Traum ist es, beide Rechtsfraktionen zu vereinen. Den Grundstein für diese Allianz der Rechtspopulisten will er in Budapest legen.