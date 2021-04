Das Kabarettarchiv feiert seinen 20. Geburtststag

Seit der Gründung des ersten Kabaretts 1901 in Wien ist die Kleinkunst eine der beliebtesten Kultursparten des Landes„, sagt Iris Fink, Leiterin des Kabarettarchivs. Von Karl Farkas über Lore Krainer bis Paul Pizzera - die Stars der Szene waren und sind in aller Munde. „Doch wirklich gut erforscht war die Szene, die ab der Nachkriegszeit auch Graz erobert hat, nicht", erinnert sie sich an ihre Anfänge als Humorhistorikerin.