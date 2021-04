Unternehmerfamilie eröffnet neue Mode-Zentrale

„Viele klagen über die Online-Konkurrenz. Aber Online ist nicht zu stark, sondern der stationäre Handel vielfach zu schwach“, begründet Feucht die Entscheidung, neben den 21 Filialen in Tirol eine neue Riesen-Zentrale einzurichten. Für „Sportler“ ist es der zweite Standort in Innsbruck. Insgesamt entstehen 150 neue Arbeitsplätze. Neben Mode-, Sport- und Lifestyleprodukten sind ein Restaurant, eine Bar und auf der neu entstandenen Galerie auch ein Café in das Gebäude eingezogen.