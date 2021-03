Jolie und Pitt: Teuerste Scheidung aller Zeiten

Tausende Dollar für Anwälte und Privatrichter

Die Staranwältin Kelly Chang Rickert verrät laut „Enterpress News“ in der „Daily Mail“: „Es ist jetzt schon die am längsten andauernde Promi-Scheidung, von der ich je gehört haben. Beide leisten sich teure Anwälte, die zwischen 1000 und 1500 Dollar pro Stunde kosten und locker ihren Mandanten 50 Stunden pro Woche in Rechnung stellen. Dazu kommt ein Privatrichter, der um die 10.000 Dollar als Tagessatz bekommen wird.“