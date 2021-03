Mediterranean Epic: HIER gibt‘s alle Highlights!

Das Mediterranean Epic ist das erste Mountainbike-Etappenrennen des Jahres in der UCI Hors Catégorie, das noch bis Sonntag in der malerischen spanischen Region Castellon stattfindet. Ein Zeitfahren hat das Rennen eröffnet. Die Siege gingen an den Südtiroler Fabian Rabensteiner und die Italienerin Chiara Teocchi. Der Österreicher Daniel Geismayr landete auf dem vierten Platz. Hier gibt‘s alle Highlights von der ersten Etappe.