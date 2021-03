Zwei DFB-Kicker vor WM-Quali wegen Corona isoliert

Vor dem WM-Qualifikationsspiel am (heutigen) Donnerstag gegen Island gibt es - wie hier berichtet - bei der deutschen Fußball-Nationalmannschaft einen Corona-Fall. Es handelt sich dabei um Jonas Hofmann, der einen positiven PCR-Test ablieferte, wie der Deutsche Fußballbund (DFB) bekanntgab. Neben dem symptomfreien Hofmann müsse sich nun auch der als Kontaktperson der Kategorie 1 eingestufte Marcel Halstenberg in Quarantäne begeben. Beide Profis werden nun nach Rückkehr in ihre Heimatorte isoliert.