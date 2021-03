Alkoholverbot in Wiener Neustadt: Strafen ab April

Dazu musste nun auch der Gemeinderat der Allzeit Getreuen die Verordnung anpassen. Ab 1. April wird der Alkoholkonsum ganzjährig an öffentlichen Straßen, Plätzen und in Parks der Innenstadt gestraft - bis zu 1000 Euro kann das kosten. Nur die Grünen stimmten dagegen: „Man will damit nur ein paar ungewollte Personen vertreiben, eine echte Lösung gegen die Sucht ist das nicht“, so Gemeinderat Michael Diller.