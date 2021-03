„Trainersohn“ - Pal Dardai rastet im Interview aus

Aufregung vor Spiel

Im Spiel gab es also viel Grund zur Freude für den ungarischen Trainer, vor dem Match regte er sich aber furchtbar auf. Beim „Sky“-Interview wurde er zum Einsatz seines Sohnes Marton gefragt. Und zwar so: „Er ist einer der Durchstarter, Herr Dardai. Und das, obwohl er die Arschkarte hat, haben Sie mal gesagt, weil er eben der Sohn des Trainers ist. Aber wie erleben Sie ihn aktuell in dieser Konstellation?“ Das war der Punkt, an dem Dardai die Nerven verlor: