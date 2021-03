Junge Risikopatientin erhält doch Covid-Impfung

Mirella Mainoni, praktische Ärztin in Oberalm, bot der 24-Jährigen eine Impfung an. „Meine Mutter hat den Artikel gelesen und mich sofort kontaktiert. Es war klar, dass wir helfen wollen“, sagt die Medizinerin. In ihrer Praxis impft sie derzeit Personen der Risikogruppe. Dabei bleibt immer wieder Impfstoff übrig. „Termine fallen aus, manche sagen auch von sich aus ab. Es herrscht große Verunsicherung“, sagt Mainoni. Für Aline Lettner ist nun eine Impfung reserviert. Der Termin ist am Donnerstag.