Empörung nur in Cicans Blase

Freund: „Das ist nicht passiert“

„Ich war überzeugt, dass er sich mehr auszeichnen kann, wenn wir in der Champions League mehr aufs Tor kriegen. Das ist nicht ganz so eingetreten“, erklärte Bullen-Sportboss Christoph Freund unlängst in einem Interview mit „laola1“. Und: „Ich dachte, er würde aufzeigen, uns Spiele retten. Das ist nicht ganz so passiert.“ Zwar merkte er auch an, dass Stankovic keine großen Fehler unterliefen. Doch das ist für einen, der im Team spielen will, schlicht zu wenig.