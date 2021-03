Frühlingsstimmung in der Blumenschale

Stiefmütterchen, Primeln, Bellis, Vergissmeinnicht, Grasnelken, Goldlack oder Blaukissen sowie Rosmarin, Kirschlorbeer oder buntlaubiger Thymian: kombiniert angesetzt bringen sie in Topf, Schale oder Korb Frühlingsgefühle in die eigenen vier Wände. Die Pflanzen können bereits am Balkon oder Terrasse verwendet werden. „Aufzupassen ist in den Nächten. Fällt die Temperatur unter minus vier Grad Minus, so sollten die Pflanzen mit einem Stoff abgedeckt werden“, verrät Walter Mölzer von Blumen-Bäume-Garten Mölzer in Villach St. Martin. Neben Blumen- und Kräuterkombinationen sind auch Schalen, in denen nur Kräuter angesetzt sind beliebt.