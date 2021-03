Israel: Marko neuer Co-Trainer von Ruttensteiner

Israel trifft in Gruppe F der WM-Qualifikation auf Österreich, Schottland, Dänemark, Färöer und Moldau. Zum Auftakt am kommenden Donnerstag spielen Stürmerstar Eran Zahavi und Co. daheim gegen Dänemark. Gegen Österreich geht es am 4. September zu Hause bzw. am 12. November auswärts.